مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: الفيتو الأمريكي انتهاك لالتزام واشنطن بحل الدولتين

أكد السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية أن الفيتو الأمريكي ضد منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة يعد انتهاكا لالتزام لولايات المتحدة بهدف تحقيق حل الدولتين.

وقال السفير العكلوك في كلمته أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، إن إسرائيل مستمرة بقتل آلاف الأطفل والنساء والشيوخ والمدنيين بشكل همجي ومنهجي، حتى وصل عدد ضحايا جريمة الإبادة الجماعية إلى أكثر من 111 ألف شهيد وجريح (34 ألف شهيد، و77 ألف جريح)، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء.

وأكد العكلوك أن عجز العالم مستمر عن إمعان إسرائيل بإرتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على مدار قرابة سبعة شهور، رغم صدور ثلاث قرارات من مجلس الأمن، آخرها قرار 2728 والذي دعا إلى وقف إطلاق نار فوري في شهر رمضان الماضي، ورغم صدور أمرين من محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسدياً، ورغم آلاف المطالبات والدعوات والتحذيرات الدولية، وملايين المتظاهرين الذين جابوا شوارع العالم يطالبون بوقف قتل إسرائيل للأطفال والنساء والمدنيين الفلسطينيين.

وأشار مندوب فلسطين إلى أن الخميس الماضي، كان يوماً آخر لاختلال الموازين وعدم كفاءة المنظومة الدولية المتمثلة في مجلس الأمن، عندما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو الظالم لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يبيّن عدم اتسام الولايات المتحدة بالنزاهة والصدقية، وعدم وفائها بمتطلبات وشروط السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وعدم انسجامها مع مواقفها المعلنة تجاه حل الدولتين، ومع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 1515 (2003)، والذي صوتت حينا الولايات المتحدة لصالحه وقد نصّ على رؤية حل الدولتين من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

وأوضح العكلوك أن الفيتو الأمريكي جاء لينتهك الالتزام الذي عبّر عنه الرئيس بايدن في مدينة بيت لحم الفلسطينية، مهد سيدنا المسيح، من خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس ، حيث أكد الرئيس بايدن حينها التزامه كرئيس للولايات المتحدة بهدف تحقيق حل الدولتين، وأن الشعب الفلسطيني يستحق دولة ذات سيادة ومتصلة جغرافياً.

وطالب العكلوك الولايات المتحدة بمراجعة مواقفها المُنحازة للاحتلال الإسرائيلي والتي تحول دون إنقاذ فرص السلام وتطبيق حل الدولتين. كما طالب أيضا الولايات المتحدة بوقف تصدير السلاح والذخائر التي تستخدمها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل قتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم ولا نعتقد أن أي دولة في العالم ترغب بأن تُسمى شريكة لإسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وأشاد العكلوك بشجاعة فرنشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن المجلس سيستقبلها بعد قليل وهي عائدة من معبر رفح بعد أن منعتها إسرائيل من دخول قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة الجماعية.

وأضاف العكلوك أن ألبانيز قدمت عدة تقارير قانونية مهنية حصيفة وشجاعة، تفضح من خلالها وبالأدلة القانونية جرائم وانتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني.

كما أكد السفير العكلوك أن استقبال المقررة الخاصة لحقوق الإنسان يأتي منسجماً مع قرارات القمة العربية بإتاحة منبر جامعة الدول لشخصيات دولية نزيهة تدافع عن العدالة والقانون وحقوق الإنسان، لعلنا نرى الضوء في آخر النفق، ولعلنا نتمسك بأهداب أمل يفيدنا بأن هذا العالم سيسوده يوماً ما السلام والعدل وقيم الإنسانية.