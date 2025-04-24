روسيا تعتزم إجراء حوار مع دول بريكس بشأن إنشاء بديل للمحكمة الجنائية الدولية

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستجري حوارا مع دول مجموعة «بريكس» بشأن إنشاء بديل للمحكمة الجنائية الدولية في إطار هذه المجموعة.

وقال بيسكوف، للصحفيين تعليقا على اقتراح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف: «لم أطلع بعد على تفاصيل هذه المبادرة، ولكن من المؤكد أنها جاهزة، وسنواصل إجراء الحوار (حول إنشاء بديل للمحكمة الجنائية الدولية في إطار الشراكة) مع شركائنا في دول مجموعة بريكس».

وفي وقت سابق، اقترح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، دراسة إمكانية إنشاء بديل للمحكمة الجنائية الدولية على المستوى الإقليمي، على سبيل المثال، في إطار مجموعة «بريكس».

وأضاف: «من الممكن تماماً تطوير مفهوم على المستوى الإقليمي، لإنشاء هيئة قانونية دولية بديلة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي».

واستطرد: «إن الهيئة القضائية الجديدة لمجموعة (بريكس) يمكن أن تؤكد الالتزام المشترك للدول الأعضاء في هذه الرابطة بالالتزام الصارم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ حصانة رؤساء الدول ذات السيادة من أي ولاية قضائي أجنبية، وحظر التدخل في الشئون الداخلية للدول، بما في ذلك من خلال التعليمات الأجنبية غير القانونية لزعماء المعارضة».



