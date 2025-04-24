جامعة جنوب الوادي تختتم فعاليات الدورة العربية الـ19 لخماسيات كرة القدم

أسدلت جامعة جنوب الوادي، الستار على فعاليات الدورة العربية التاسعة عشر لخماسيات كرة القدم، والتي أُقيمت في الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري، على ملاعب القرية الأولمبية بمقر الجامعة في قنا، بمشاركة 17 جامعة عربية.

وجاء تنظيم الدورة تحت رعاية كل من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية.

وأكد الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الدورة تهدف إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية بين طلاب الجامعات العربية، وتوسيع برامج المجلس العربي للأنشطة الطلابية، إلى جانب إكساب الطلاب المهارات والخبرات الرياضية، وتنمية روح التنافس الشريف، وتوطيد علاقات الصداقة بين طلاب الجامعات، بالإضافة إلى اكتشاف الموهوبين وصقل مهاراتهم من خلال المنافسات الرياضية.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز فريق جامعة بنها بلقب الدورة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق جامعة المنيا بأربعة أهداف دون رد، فيما حصد فريق جامعة الأهرام الكندية المركز الثالث بفوزه على فريق جامعة جنوب الوادي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وفي الختام، سلم الدكتور محمد سعيد والدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية ومدير البطولة، الجوائز للفرق الفائزة، حيث نال عبد الرحمن محمد خلف من جامعة المنيا جائزة أفضل لاعب، بينما حصل عبد الله راضي من جامعة بنها على كأس أفضل حارس، وفاز محمد أسامة من جامعة بنها بجائزة هداف البطولة.