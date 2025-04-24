تروسارد بعد تعادل أرسنال: الآن تركيزنا بالكامل على باريس

أبدى لياندرو تروسارد، مهاجم أرسنال، عدم رضاه عن أداء فريقه بعد التعادل 2-2 أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأربعاء. ورغم تسجيله أحد هدفي "الغانرز"، أكد الدولي البلجيكي أن الفريق لم يكن على المستوى المطلوب، خاصة بعد التفريط في التقدم مرتين خلال اللقاء.

وقال تروسارد عقب المباراة: "بصراحة، لم نقدم أداءً جيدًا اليوم. كان يجب أن نكون أفضل، خصوصًا حين نتقدم في النتيجة، يجب علينا أن ندافع عن هذا التقدم بشكل أفضل، وهذا ما لم نفعله."

وأضاف: "يبدو أننا، كفريق، تهاونا قليلًا بعد الهدف الأول. لعبنا ببساطة شديدة، ومنحناهم المساحات، وهم يملكون الجودة لمعاقبتنا، وهذا ما حدث بالفعل."

وتحوّل تروسارد سريعًا إلى الحديث عن مواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الفريق سيبدأ التحضير الكامل للموقعة المرتقبة الأسبوع المقبل.

وأوضح: "الآن تركيزنا بالكامل على باريس. لدينا ستة أيام للاستعداد، ويجب أن نستغلها جيدًا للراحة والتحضير. الجميع متحمس لهذا اللقاء."

وختم حديثه بدعوة جماهير أرسنال للعب دورهم في دعم الفريق، قائلًا: "نريد أن تكون الأجواء مشابهة لما كانت عليه أمام ريال مدريد. الجمهور كان مذهلًا وساهم في الفوز، وإذا فعلوا ذلك مجددًا، فسيكون الأمر رائعًا."