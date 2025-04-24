المطرب أحمد كامل يناشد وزارة الداخلية ضرورة القبض على سارقي الطرق

ناشد المطرب أحمد كامل وزارة الداخلية، ضرورة القبض على "حرامية" الطريق الدائري والطرق السريعة، بسبب انتشارهم في الفترة الأخيرة، بعدما تعرض شقيقه لمحاولة سرقة مؤخرًا.

وكتب "كامل"، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، قائلا:

"الحرامية على الدائري والطرق السريعة كترو جدا، بيكسروا العربيات علشان تقف ويسرقوك وبيرموا حاجات في طريقك علشان تقف سواء بيض أو دهان على الإزاز بيحجب الرؤية أو كاوتش عربية بيترمي قدامك فجأة".

وأضاف: "أخويا اتكسر له العربية بس الحمد لله موقفش وجري للآخر وناس كتير أصحابي حصل معاهم ده"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تستطيع القبض على أي بلطجي يروع المواطنين في أقل من ساعة، وهو يشهد على ذلك في مرات عديدة، مطالبا بضرورة ضبط هؤلاء المجرمين.

واختتم: "يا ريت يلموا الناس دي كلها الموضوع بقي كارثي وكلنا ثقة في وزارة الداخلية، هتجيب كل العيال دي علشان بدأت تبقى مهنة مش مجرد سرقة".