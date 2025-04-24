ترامب يطلب من المحكمة العليا السماح ببدء تطبيق حظر تجنيد المتحولين جنسيا بالجيش

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طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من المحكمة العليا السماح ببدء سريان حظر تجنيد المتحولين جنسيا فى الجيش، بينما يتواصل نظر القضية.

ويأتي تقديم المذكرة للمحزمة العليا عقب أمر مقتضب من محكمة استئناف اتحادية أبقى على أمر محكمة يحجب تنفيذ السياسة الجديدة على مستوى البلاد.

ووقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا بعد أسبوع من توليه منصبه يزعم أن الهوية الجنسية لأفراد الخدمة المتحولين جنسيا "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة جدير بالاحترام ومستقيم ومنضبط، حتى في حياته الشخصية" ويضر بجاهزية الجيش.