وزير الخارجية اللبناني: مستعدون للتعاون مع دمشق لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم

أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن بيروت مستعدة للتعاون مع دمشق لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.



وقال رجي في بيان: "نؤكد استعداد الدولة اللبنانية للتعاون مع الجمهورية العربية السورية لإعادة النازحين إلى بلادهم بعد أن باتت الظروف في سوريا ملائمة للعودة وانتفت أسباب نزوحهم".

وأضاف: "نسعى إلى ترسيم الحدود بين بلدينا، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجان قانونية وفنية "لبنانية – سورية" تعمل على إنجاز الموضوع، ما من شأنه ضبط الدولة اللبنانية لحدودها وبسط سيادتها عليها، ومنع التهريب بأشكاله كافة".

وأكد ضرورة "العمل سويا من أجل معالجة كل الملفات الأخرى العالقة منذ عقود، وأبرزها مسألة المفقودين في سجون النظام السابق".