رئيس الموساد يزور قطر لبحث صفقة الأسرى

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأنه من المقرر أن يلتقي رئيس الموساد الإسرائيلي ديدي برنيع، اليوم الخميس، في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث الجهود المبذولة لابرام صفقة التبادل وقضايا أخرى.

وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى لرئيس الموساد إلى قطر منذ توقيع صفقة التبادل في 17 يناير الماضي. ويمثل هذا التدخل الأبرز لبرنيع في قضية المحتجزين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وبعد أيام قليلة من توقيع صفقة التبادل في يناير الماضي، قرر نتنياهو نقل إدارة المفاوضات من برنيع إلى الوزير رون ديرمر.

ومنذ ذلك الحين، توقف برنيع بشكل شبه كامل عن التعامل مع قضية المحتجزين، باستثناء تلقي التحديثات من ممثلي الموساد في فريق التفاوض.

وفي الأسبوع الماضي، سافر برنيع مع الوزير رون ديرمر إلى باريس للقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. ورغم أن اللقاء تناول بشكل رئيسي القضية الإيرانية، إلا أن قضية الرهائن أثيرت أيضاً.

وزار رئيس الوزراء القطري واشنطن هذا الأسبوع واجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسئولين كبار آخرين في الإدارة الأمريكية لبحث الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الاسرى ووقف إطلاق النار في غزة أحد المواضيع الرئيسية في المحادثات.