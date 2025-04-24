أشاد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، بقرار البنك المركزي بشأن خفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس 2.25%، مؤكدا أنها خطوة جيدة ومفيدة للاقتصاد القومي ستسهم في انتعاش جميع الأسواق، بما في ذلك أسواق الذهب والعقارات والسيارات.

ووصف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» مساء الخميس، قرار خفض الفائدة بأنه «ناجح جدًا وفي وقته تماما»؛ نتيجة تراجع التضخم لـ «نسب جيدة جدًا».

وعلى صعيد أسواق المعادن الثمينة، قال إن أسعار الفضة شهدت «ارتفاعات كبيرة» هذه الأيام، بالرغم من تراجع أسعار الذهب.

ونصح المستثمرين بالاستثمار في الفضة، قائلا: «الفضة استثمار أفضل من الذهب في بعض الأحيان، سعر الكيلو وصل إلى 57.250 ألف».

وبشأن سوق الذهب، أوضح أن سعر الأوقية عالميا شهد تراجعا من مستوى 3485 دولارا يوم الاثنين، إلى 3276 دولارا يومي الثلاثاء والأربعاء، مرجعا ذلك إلى تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم إقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب ضغط عمليات جني أرباح.

وأشار إلى انعكاس الانخفاض على تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5000 جنيه إلى 4750 جنيها، قبل أن تستعيد الأوقية بعض خسائرها وتصل اليوم الخميس إلى 3335 دولارا، مع ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4830 جنيها.

وأكد أن الذهب ما زال يحتفظ بمكانته كملاذ آمن قوي، مستشهدا بتقرير لبنك جي بي مورجان يتوقع استمرار الطلب القوي على الذهب بأكثر من 710 أطنان سنويا، مع توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 3600 دولار بنهاية عام 2025، وإلى 4000 دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2026.