متحدث باسم فتح: تصريحات محمود عباس عبرت عن الغضب والحسرة لما يتعرض له أهل غزة

قال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، إن التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة يرقى إلى «إبادة جماعية ممنهجة»، موضحًا أن الاحتلال يسعى عبر هذه الحرب إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في القطاع، وعزل غزة تمامًا عن محيطها الوطني، في إطار مشروع توسعي يستهدف تقويض قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن «ما يجري يُدار بعقلية توراتية لا تعترف بالحقوق الفلسطينية، مع استمرار الاحتلال في القصف والتجويع ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية».

ولفت إلى أن «تصريحات الرئيس محمود عباس الأخيرة عبّرت عن غضب وحسرة حقيقية على ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة»، داعيًا حركة حماس إلى اتخاذ خطوات عملية نحو التحول إلى حزب سياسي والانخراط في الإطار الوطني الجامع.

ونوه أن الشعب الفلسطيني هو من يدفع ثمن الانقسام، وأن الوقت قد حان لمراجعة سياسية داخلية حقيقية تنهي حالة الانقسام وتعيد ترتيب البيت الفلسطيني.

وأشار إلى أن «ما قاله القيادي في حماس خالد مشعل، قبل سنوات، عن خطأ الحركة في محاولة التفرد بالحكم لا يزال قائمًا دون تنفيذ فعلي»، مطالبًا الحركة بالمسئولية وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية أو الولاءات الإقليمية.

ولفت إلى أن بعض أطراف الإقليم تستفيد من الانقسام، بخلاف الموقف المصري الداعم لوحدة الصف الفلسطيني، مؤكدًا أن المصالحة الوطنية خيار استراتيجي.

وفي وقت سابق من الأربعاء، شن الرئيس عباس، هجوما لاذعا على حركة حماس، مطالبا بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية.

وجاءت تصريحات عباس خلال كلمة متلفزة في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله، حيث دعا الحركة إلى «تسليم المحتجزين الإسرائيليين» بهدف سد الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لمواصلة عملياتها العسكرية في غزة.