توريد 7425 طن قمح في موسم الحصاد بكفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ نشاطا ملحوظا في موسم توريد القمح لعام 2026، مع استمرار تدفق المحصول من المزارعين إلى مواقع الاستلام المختلفة؛ حيث أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أن إجمالي الكميات التي تم توريدها بلغ 7 آلاف و425 طنا حتى الآن.

وأوضح المحافظ أن منظومة التوريد تعمل بكفاءة وانتظام في جميع النقاط المخصصة، مع الالتزام بسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة فقط من تسليم المحصول، تنفيذا للتوجيهات المنظمة، مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم لضمان تيسير الإجراءات وعدم وجود أي معوقات.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مديرية التموين والوحدات المحلية، تواصل حملاتها الرقابية اليومية على مواقع الاستلام، بهدف إحكام السيطرة وضمان سير العمل بسلاسة.

ومن جانبه، أكد عادل الهابط، وكيل وزارة التموين والتجارة بكفر الشيخ، تجهيز 25 موقعا لاستقبال القمح وتخزينه، بما يساهم في تقليل أعباء النقل على المزارعين وتسهيل عمليات التوريد.

وأضاف أنه تم تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي عند 2500 جنيه لدرجة نقاء 23.5 قيراط، مع التشديد على منع نقل القمح خارج حدود المحافظة دون تصريح رسمي من الجهات المختصة.