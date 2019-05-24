توقعات وتكهنات استمرت على مدار الأيام الماضية باقتراب استقالة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إلا أن أعلنت ذلك ماي بنفسها في خطاب عُرض صباح اليوم الجمعة من أمام مقر الحكومة، مؤكدة أنها فشلت في الوصول لحل داخل البرلمان حول خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، المهمة التي جاءت ماي من أجلها في يوليو 2016.

وعقب ساعات من استقالة ماي، ظهر العديد من المرشحين الراغبين في تولي رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة، أولهم وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، الذي أعلن أنه بصدد الترشح للمنصب بعد مغادرة ماي للمنصب رسميًا.

وكان من المفترض أن تظل ماي في عملها كرئيسة لحزب المحافظين ورئيسة للوزراء، حتى السابع من يونيو القادم، وأعلن الحزب عن فتح باب الترشح بدأ من 10 يونيو للتصويت على الشخص المناصب.

ومن المفترض أن يتم الانتهاء من عملية الاقتراع نهاية شهر يونيو، على أن يتم الاستقرار والإعلان رسميًا عن رئيس الوزراء الجديد منتصف يوليو القادم، قبل عطلة البرلمان الصيفية في 20 يوليو.

وعقب انتشار الشائعات والتقارير الصحفية عن استقالة ماي، خرج وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، أمس الخميس، للصحفيين، مؤكدًا أن تيريزا ماي ستكون في منصبها عند زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا في أوائل يونيو المقبل.

وأكد للصحفيين أن ماي هي من ستقوم باستقبال ترامب بنفسها، ولم يجب هنت بشكل صريح عما إن كانت ماي ستعلن استقالتها أم لا، وبالفعل ستكون ماي في استقبال ترامب خلال زيارته في أول يونيو.