 بعدما ضبطته الشرطة وزوجته في مطعم.. رئيس النمسا يعتذر للشعب عن مخالفة حظر كورونا - بوابة الشروق
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بعدما ضبطته الشرطة وزوجته في مطعم.. رئيس النمسا يعتذر للشعب عن مخالفة حظر كورونا

الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين
الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين
فيينا - أ ش أ
نشر فى : الأحد 24 مايو 2020 - 9:48 م | آخر تحديث : الأحد 24 مايو 2020 - 9:48 م

قدم الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين اعتذاره إلى الشعب النمساوي عن مخالفته لقانون كورونا بالجلوس في أحد المطاعم مع زوجته بعد مواعيد إنهاء العمل المبكر في المطاعم التي طبقت بسبب أزمة كورونا.

وقال الرئيس النمساوي - في تصريحات اليوم - إن الشرطة داهمت المطعم الذي كان يتناول العشاء فيه مع زوجته وبعض الأصدقاء ولم ينتبها إلى تجاوز الوقت، مشيرا إلى أنه سيقوم بسداد الغرامة المفروضة على المطعم وفق القانون وقدرها 30 ألف يورو.

يشار إلى أن المطاعم عادت إلى العمل فى منتصف الشهر الجاري بشرط الانتهاء قبل الحادية عشر مساء ولكن الرئيس واصدقائه لم يتنبهوا لتجاوز موعد الاغلاق ولم يقم مدير المطعم بلفت نظره لكونه أحد زبائن المطعم ولم يكن قد انتهي من وجبة السمك المفضلة له ولكن الشرطة داهمت المطعم وحررت محضرا للرئيس ولمدير المطعم.

وقد أثارت هذه الحادثة اهتماما واسعا من وسائل الإعلام النمساوية ومنصات التواصل الاجتماعي.

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