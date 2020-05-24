رئيس القطاع الديني بالأوقاف: لم نتلق أي شكوى أو مخالفة بشأن صلاة العيد

أكد رئيس القطاع الديني، رئيس لجنة متابعة تعليق الجمع والجماعات بوزارة الأوقاف، الشيخ جابر طايع يوسف، أنه يتم تلقي أي مخالفات تتصل بأي مسجد على مستوى الجمهورية بشأن صلاة العيد.

وقال طايع، إن اللجنة قامت بتنفيذ تكليفات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وتكثيف عملها سواء بالغرفة المركزية أو لجان المتابعة في كافة المديريات لمتابعة حالة المساجد والزوايا بشأن صلاة عيد الفطر المبارك، وأنها لم ترصد أية مخالفة في هذا الشأن.

وأوضح أن اللجنة كانت قد جددت تحذيراتها إلى جميع العاملين بالوزارة وتأكيدها على جميع الأئمة والعمال والمؤذنين بضرورة متابعة غلق جميع المساجد والزوايا المكلفين بالإشراف عليها اليوم أثناء صلاة العيد وطوال فترة الغلق، وعدم السماح بترك مفتاح أي مسجد أو زاوية مع أي شخص كان، لما يترتب على فتح المسجد بمعرفة أحد الأهالي حال ترك نسخة من مفتاح المسجد أو الزاوية معه من إنهاء خدمة جميع المقصرين فردًا أو أكثر، وسيتم محاسبة كل من يثبت تقصيره في واجبه الوظيفي بإنهاء خدمته، حيث إن الظرف الراهن لا يحتمل أي درجة من درجات الإهمال.

جدير بالذكر أن الغرفة المركزية لمتابعة تعليق الجمع والجماعات برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة تضم في عضويتها كل من: الشيخ صبري ياسين، رئيس قطاع المديريات، والمهندس إبراهيم القصاص، وكيل الوزارة للشئون الفنية، والدكتور أحمد عبد الرءوف، وكيل الوزارة للرقابة والتقويم، والدكتور نوح العيسوي، وكيل الوزارة لشئون المساجد ، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ أحمد عبد المنعم، مدير عام التفتيش العام بالوزارة.