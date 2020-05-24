النيابة تتحفظ على 3 أطنان سكر حر مجهول المصدر في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ العامرية، غربي الإسكندرية، اليوم الأحد، التحفظ على 3 أطنان "سكر حر" مجهول المصدر، بعد ضبطهم داخل مخزن "بدون ترخيص"، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول عنه على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باحتكار سلعة غذائية، ورفع سعرها.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة المواد الغذائية، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، بحجبه كمية من السكر "الحر" مجهول المصدر، عن التداول.

وبمداهمة المخزن وتفتيشه، عثر بداخله على 2.900 طن "سكر حر"، مجهول المصدر، وبدون ثمة تواريخ صلاحية، بقصد رفع أسعاره، فتم إلقاء القبض على المدير المسئول عنه، عقب تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.