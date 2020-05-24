حركة طالبان تعلن هدنة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر

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أعلنت حركة طالبان الأفغانية قبيل انتهاء شهر رمضان عن تطبيقها هدنة مدتها ثلاثة ايام من جانبها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وطالبت الحركة في بيان رسمي لها صدر يوم السبت جميع أنصارها والمنتمين إليها بعدم القيام بأية هجمات على "العدو" خلال تلك الفترة.

وأوضحت الجماعة أن مقاتليها يحق لهم الدفاع عن أنفسهم ضد أية هجمات يشنها آخرون.

ووجهت طالبان مقاتليها إلى عدم التقدم داخل مناطق "العدو" حسب وصفها.

وأشار بيان طالبان إلى أن "الجانب الآخر" لا يصح السماح له بدخول المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.

وأشاد الرئيس الأفغاني أشرف غني بإعلان طالبان ودعا ونصح القوات الأفغانية باحترام الهدنة. ومع ذلك، كتب عبر صفحته على تويتر أن على القوات الافغانية الدفاع عن نفسها في حال وقوع اعتداءات عليها.

ورحب المبعوث الأمريكي للسلام زلماي خليل زاد، الذي تفاوض بشأن الاتفاق مع طالبان، بهدنة العيد.

وقال خليل زاد عبر تويتر "نرحب بقرار طالبان الالتزام بوقف إطلاق النار خلال العيد، وكذلك بإعلان الحكومة الأفغانية وقف إطلاق النار من جانبها".

وأضاف أن "هذا التطور يتيح الفرصة لتسريع عملية السلام". وأكد خليل زاد على أنها "فرصة مهمة لا يجب تفويتها".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس شتولتنبرج، "يجب على جميع الأطراف اغتنام هذه الفرصة من أجل السلام، من أجل مصلحة جميع الأفغان".

وغرد شتولتنبرج قائلا :" الناتو لا يزال ملتزمًا بأمن أفغانستان على المدى الطويل".