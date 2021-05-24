 السيسي: حديثي المطول مع الرئيس بايدن اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي: حديثي المطول مع الرئيس بايدن اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية


نشر في: الإثنين 24 مايو 2021 - 9:39 م | آخر تحديث: الإثنين 24 مايو 2021 - 9:39 م

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتصاله الهاتفي الثاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن في أقل من أسبوع.

وكتب السيسي عبر تويتر: "سعدت اليوم بحديثى المطول مع الرئيس بايدن والذى اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية فى كافة الموضوعات التى تهم البلدين والمنطقة".

وأضاف: "أود أن أؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية فى كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية".

وتابع: أجد أنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولاً جذرية لكافة المشاكل والتحديات التى تحيط بالعالم والمنطقة داعياً من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد ".

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