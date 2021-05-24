السيسي: حديثي المطول مع الرئيس بايدن اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتصاله الهاتفي الثاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن في أقل من أسبوع.

وكتب السيسي عبر تويتر: "سعدت اليوم بحديثى المطول مع الرئيس بايدن والذى اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية فى كافة الموضوعات التى تهم البلدين والمنطقة".

وأضاف: "أود أن أؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية فى كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية".

وتابع: أجد أنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولاً جذرية لكافة المشاكل والتحديات التى تحيط بالعالم والمنطقة داعياً من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد ".