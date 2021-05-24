السيسي: حديثي المطول مع الرئيس بايدن اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتصاله الهاتفي الثاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن في أقل من أسبوع.
وكتب السيسي عبر تويتر: "سعدت اليوم بحديثى المطول مع الرئيس بايدن والذى اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية فى كافة الموضوعات التى تهم البلدين والمنطقة".
وأضاف: "أود أن أؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية فى كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية".
وتابع: أجد أنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولاً جذرية لكافة المشاكل والتحديات التى تحيط بالعالم والمنطقة داعياً من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد ".