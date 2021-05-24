سامح شكري: الدائرة المفرغة من التدمير والتهدئة تصيب الشعب الفلسطيني بالإحباط

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تولي اهتمامًا بالغًا لمؤازرة ودعم الأشقاء في غزة، موضحًا أن قوافل المساعدات المصرية الإنسانية تمر بكثافة هذه الأيام.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، صباح الاثنين، أن التنسيق يتم مع الدول والأشقاء العرب؛ لتوفير المساعدات الفورية التي يحتاجها الأخوة في غزة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بتوفير نصف مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

وأوضح أن عمليات الإعمار تتم من خلال الآليات التي تضعها الدولة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية؛ لإزالة الآثار التي لحقت بالقطاع والتحسين من الوضع المعيشي للأشقاء في غزة.

وذكر أن أطر الإعمار تتسع إلى الأراضي المحتلة والضفة الغربية، متابعًا: «نعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للأراضي، مع العمل على إنهاء الصراع، فلا يمكن استمرار الدائرة المفرغة من التدمير والتهدئة لأنه يصيب الشعب الفلسطيني بالإحباط».

ولفت إلى أن عدم الوصول إلى حل نهائي يؤدي إلى دائرة مفرغة من الصراع وأضرار على المواطن الفلسطيني والعربي بصفة عامة، ويحد من قدرات التعاون للارتقاء بالاقتصاديات والوفاء باحتياجات الشعوب، مختتمًا: «التنسيق هام لإعادة الإعمار والوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة أو غزة».