 روسيا والصين تعقدان غدا الجولة ١٦ لمشاورات الأمن الاستراتيجي - بوابة الشروق
الإثنين 24 مايو 2021 5:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

روسيا والصين تعقدان غدا الجولة ١٦ لمشاورات الأمن الاستراتيجي

علم روسيا والصين
علم روسيا والصين
أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 مايو 2021 - 5:37 م | آخر تحديث: الإثنين 24 مايو 2021 - 5:37 م

تعقد روسيا والصين غدا الثلاثاء، جولة جديدة من المشاورات الأمنية المشتركة في العاصمة الروسية موسكو بحضور سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومدير اللجنة المركزية للشؤون الخارجية الصينية يانج جيتشي.

وقال مجلس الأمن الروسي، في بيان نشرته وكالة أنباء "تاس" الروسية" اليوم الإثنين، إن الجولة الـ16 من المشاورات الروسية الصينية حول قضايا الأمن الاستراتيجي تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، اتفقا، نهاية العام الماضي، على تعزيز "التنسيق الاستراتيجي" مع دخول العالم "عصر الاضطرابات العالمية"، حيث تسعى موسكو وبكين إلى تعزيز العلاقات المشتركة والعمل معا لمقاومة أي محاولة لإنشاء "حزام الاضطرابات الجيوسياسية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك