روسيا والصين تعقدان غدا الجولة ١٦ لمشاورات الأمن الاستراتيجي

تعقد روسيا والصين غدا الثلاثاء، جولة جديدة من المشاورات الأمنية المشتركة في العاصمة الروسية موسكو بحضور سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومدير اللجنة المركزية للشؤون الخارجية الصينية يانج جيتشي.

وقال مجلس الأمن الروسي، في بيان نشرته وكالة أنباء "تاس" الروسية" اليوم الإثنين، إن الجولة الـ16 من المشاورات الروسية الصينية حول قضايا الأمن الاستراتيجي تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، اتفقا، نهاية العام الماضي، على تعزيز "التنسيق الاستراتيجي" مع دخول العالم "عصر الاضطرابات العالمية"، حيث تسعى موسكو وبكين إلى تعزيز العلاقات المشتركة والعمل معا لمقاومة أي محاولة لإنشاء "حزام الاضطرابات الجيوسياسية".