بريطانيا تهدد بيلاروسيا بفرض العقوبات بسبب حادث اعتراض طائرة ركاب

هدد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الاثنين، بفرض عقوبات بريطانية جديدة على بيلاروسيا على خلفية قيام سلطاتها باعتراض طائرة ركاب وإجبارها على الهبوط لاعتقال صحفي معارض كان على متنها.

وقبيل محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن رد مشترك، قال راب، في بيان، "تدين المملكة المتحدة إجراءات السلطات البيلاروسية بالأمس، والتي ألقت القبض على الصحفي رومان بروتاسيفيتش بناءً على حيلة، بعد أن أجبر طائرته على الهبوط في مينسك"، بحسب ما نقلته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وأضاف "يجب أن يحاسب السيد لوكاشينكو على أفعاله الغريبة، والمملكة المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري عن السيد بروتاسيفيتش وغيره من السجناء السياسيين المحتجزين في بيلاروسيا"، مشيرًا إلى أن "المملكة المتحدة تعمل مع حلفائنا على استجابة منسقة، بما يشمل المزيد من العقوبات".

ومع ذلك، حث عدد من نواب مجلس العموم البريطاني على اتخاذ موقف أكثر قوة، داعين راب إلى استدعاء سفير بيلاروسيا وتعليق جميع الرحلات الجوية التي تمر بالمجال الجوي للدولة، لمنع تكرار الحادث، وفقًا للصحيفة.

وجاءت الدعوات بعد اعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش واتهامه بتنظيم احتجاجات ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وقد يواجه عقوبة الإعدام.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "ريان إير" البريطانية، تقوم برحلة من اليونان إلى ليتوانيا وعلى متنها 171 راكبا وتقترب من وجهتها، عندما اعترضها سلاح الجوّ البيلاروسي بسبب إنذار بوجود قنبلة على متنها ثبُت لاحقا أنه إنذار كاذب بحسب مينسك. واعتُقلت أجهزة الأمن البيلاروسية الصحفي المعارض البالغ من العمر 26 عامًا في مطار مينسك.