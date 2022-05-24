الزراعة تفتتح منفذا لبيع بطاطس المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة

بلابل: 646 ألف فدان إجمالي المساحات الخالية من مرض العفن البني في البطاطس حتى الآن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح منفذ بيع لبطاطس المائدة بمقر مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، بأسعار مخفضة للمواطنين لمكافحة الغلاء.

وقالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المشروع، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحد من السلاسل الوسيطة، وضخ المزيد من المنتجات والسلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

واستعرضت بلابل، تقريرا حول ما تم إنجازه من خلال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، خلال أبريل الماضي، ذاكرة أن الإجمالي العام لمساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى في البطاطس بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي 646 ألف فدان، من بينها مساحة، المساحات الواقعة ضمن مشروع مستقبل مصر ومزرعة عين دالة التابعة للشركة الوطنية الزراعات المحمية.

وأضافت أنه تم خلال هذا الموسم إجراء صيانة لمساحة إجمالية 2355 فدانا، لمناطق خالية من العفن البني، وان إجمالي مساحة زراعات العروة الشتوية 69 ألف فدان، بينما بلغ إجمالي مساحة زراعات العروة الصيفية 35117 فدانا حتى نهاية أبريل الماضي، وجاري استكمال التحقيق من باقي المساحة.

وأوضح أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها داخل معامل المشروع، 6204 عينات من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم بكمية بلغت حوالي 166 ألف طن، خلال شهر أبريل الماضي، بينما الإجمالى العام لما تم فحصه خلال الموسم حوالي 28 ألف عينة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم بكمية قدرها 725 ألف طن.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بعينات الفحص الظاهرى للبطاطس الحقلية للعروة الشتوية على عمر 75 يوما، تم فحص 217 عينة ممثلة لمساحة قدرها 2007 أفدنة، خلال أبريل بينما بلغ الإجمالى العام لما تم فحصه 7501 عينة ممثلة لمساحة قدرها 69 ألف فدان حتى نهاية أبريل الماضي، وبالنسبة لعينات الفحص الظاهرى للبطاطس الحقلية للعروة الصيفية على عمر 75 يوما، تم فحص عدد (2144) عينة ممثلة لمساحة قدرها 19 ألف فدان، خلال أبريل، بينما بلغ إجمالى ما تم فحصه 2560 عينة ممثلة لمساحة قدرها 23 ألف فدان حتى نهاية أبريل الماضي.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، وتحديث خرائط كتاب المناطق الخالية، تم تحديث كتاب المناطق الخالية لموسم 2021-2022 وإرساله إلى كل من مسئول الملف المصري بالمفوضية الأوروبية وكذلك الوزير المفوض التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية ببروكسيل، كما يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا عن طريق Mobile Device Management (MDM).

وذكرت بلابل، أنه أيضا فيما يتعلق بتحميل الصور من الأقمار الصناعية لمتابعة أعمال الوحدة، فقد تم تحميل 92 صورة من الاقمارالصناعية بمساحة 172 ألف كم مربع، بينما الإجمالى العام للصور المحملة هو 648 صور أقمار صناعية بإجمالى مساحة 4 ملايين و472 ألف كم مربع لموسم 2021-2022 حتى 30-4-2022.

وأشارت إلى استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لعمل بعض التحليلات المطلوبة لمتابعة جميع الأكواد المزروعة، حيث تشمل هذه التحليلات: تحليل ملوحة التربة قبل الزراعة، متابعة مراحل النمو للنباتات المزروعة، تقدير المساحة الفعلية لزراعات العروات المختلفة، المتابعة اليومية للحصاد.