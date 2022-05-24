عاودت البورصة المصرية الخسائر، اليوم الثلاثاء، وهبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1%، ووصل إلى مستوى 10416 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.5% ووصل إلى مستوى 10515 نقطة، أمس الاثنين، وذلك بعد هبوط ملحوظ يوم الأحد، مغلقا عند أقل مستويات الجلسة 10,462 نقطة.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "تبقى احتمالية صعود السوق قائمة، في ظل استمرار التداول أعلى منطقة الدعم 10,400 – 10,280 نقطة، ووفقًا للرسم البياني على المدى الزمني ساعة، فإن نجاح المؤشر فى تجاوز مستوى 10,580 نقطة يعتبر أول إشارة إيجابية، حيث بذلك سيتمهد الطريق إلى مستوى 10,700 نقطة أولاً، ثم إلى مستوى 10,900 نقطة، نكرر رؤيتنا الفنية المتحفظة، بأن أي ارتداد سيكون فرصة لتخفيف المراكز الشرائية".