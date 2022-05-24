تمديد حظر الرحلات الجوية لـ 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 31 مايو

أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا "روس أفياتسيا" اليوم الثلاثاء، تمديد نظام الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط البلاد حتى 31 مايو الجاري.

وذكر بيان للوكالة الروسية: "لقد تقرر تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا روسيًا حتى يوم 31 مايو"، مضيفة أن "الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلجورود، بريانسك، فورونيج، جيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول، وإليستا، ستكون مقيدة مؤقتًا".

كان نظام تقييد الرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا بدأ منذ 24 فبراير الماضي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.