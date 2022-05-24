اليونان تسجل 2235 إصابة جديدة و21 وفاة بفيروس كورونا

سجلت اليونان 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 3 ملايين و422 ألفا و233، والوفيات إلى 29 ألفا و711.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 21 مليونا و43 ألفا و225 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.