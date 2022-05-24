تعد دهون البطن هي أكثر مصدر إزعاج عند الرغبة في التخلص من الوزن الزائد؛ لأن الأشخاص الذين يعانون من دهون البطن الزائدة معرضون لخطر متزايد للإصابة بالكثير من الأمراض حتى لو كانوا يبدون نحيفين.

وعلى الرغم من أن فقدان الدهون من هذه المنطقة قد يكون أمرًا صعبًا، إلا أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها لتقليل الدهون الزائدة في منطقة البطن.

فيما يلي عدد من النصائح الفعالة للتخلص من دهون البطن، وفقا لموقع "هيلث لاين".

• تناول الكثير من الألياف القابلة للذوبان

تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء وتشكل مادة هلامية تساعد على إبطاء الطعام أثناء مروره عبر الجهاز الهضمي.

وتشير الدراسات إلى أن هذا النوع من الألياف يعزز فقدان الوزن من خلال المساعدة على الشعور بالشبع، وتعمل على الحد من عدد السعرات الحرارية التي يمتصها الجسم من الطعام.

وأثبتت الدراسات، أن الألياف القابلة للذوبان تساعد في محاربة دهون البطن، حيث وجدت دراسة قائمة على الملاحظة أجريت على أكثر من 1100 بالغ أنه مقابل كل زيادة بمقدار 10 جرامات في تناول الألياف القابلة للذوبان، تنخفض زيادة دهون البطن بنسبة 3.7٪ خلال فترة 5 سنوات.

• تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة

وجدت دراسة استمرت 6 سنوات أن القردة التي تناولت نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون المتحولة اكتسبت 33 ٪ من الدهون في البطن أكثر من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون الأحادية غير المشبعة.

• تناول أطعمة غنية بالبروتين

يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الهامة للغاية للتحكم في الوزن، حيث يزيد تناول البروتين العالي من إفراز هرمون الشبع PYY، مما يقلل الشهية ويعزز الشبع، ويرفع البروتين أيضًا معدل الأيض ويساعد على الإحتفاظ بكتلة العضلات أثناء فقدان الوزن.

وأكدت العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البروتين يميلون إلى الحصول على دهون بطنية أقل من أولئك الذين يتناولون نظامًا غذائيًا منخفض البروتين.

• الحد من مستويات التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى زيادة دهون البطن، وذلك عن طريق تحفيز الغدة الكظرية على إنتاج الكورتيزول، والذي يُعرف باسم هرمون التوتر، حيث أظهرت الأبحاث أن مستويات الكورتيزول المرتفعة تزيد من الشهية وتزيد من تخزين الدهون في البطن.

• لا تأكل الكثير من الأطعمة السكرية

يحتوي السكر على الفركتوز، والذي تم ربطه بالعديد من الأمراض المزمنة عند الإفراط في تناوله، وتشمل هذه أمراض القلب والسكري من النوع 2 والسمنة وأمراض الكبد الدهنية، ومن جانب آخر أكدت الدراسات القائمة على الملاحظة وجود علاقة بين تناول كميات كبيرة من السكر وزيادة دهون البطن.

• تجنب المشروبات المحلاة بالسكر

أكدت العديد من الدراسات، أن المشروبات السكرية تؤدي إلى زيادة الدهون في الكبد، ووجدت دراسة استمرت 10 أسابيع زيادة كبيرة في دهون البطن لدى الأشخاص الذين تناولوا مشروبات عالية الفركتوز.

• الحصول على قسط وفير من النوم المريح

النوم مهم للعديد من جوانب الصحة، بما في ذلك الوزن، حيث تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم يميلون إلى زيادة الوزن، والذي قد يشمل دهون البطن.

ووجدت دراسة استمرت 16 عامًا شملت أكثر من 68000 امرأة أن أولئك الذين ينامون أقل من 5 ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن من أولئك الذين ينامون 7 ساعات أو أكثر في الليلة.