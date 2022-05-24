تويوتا تخفض إنتاجها بسبب نقص الرقائق الإلكترونية

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية العملاقة تويوتا موتور كورب اليوم الثلاثاء خفض خطة إنتاجها بعشرات الآلاف من السيارات على مستوى العالم بسبب تأثيرات أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات. وقالت الشركة إنها تعتزم إنتاج حوالي 850 ألف سيارة على مستوى العالم خلال يونيو المقبل منها 250 ألف سيارة في اليابان و600 ألف في الخارج.

ويبلغ متوسط إنتاج الشركة خلال الشهور الثلاثة المقبلة وفقا للمخطط حوالي 850 ألف سيارة، في حين يبلغ إجمالي الإنتاج المخطط للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل حوالي 7ر9 مليون سيارة.

وقالت الشركة في بيان إن نقص الرقائق مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد يجعلان من الصعب تقديم نظرة مستقبلية للإنتاج.

في الوقت نفسه أعلنت الشركة اليابانية تعليق العمل لعدة أيام في خطوط الإنتاج المحلية بسبب نقص إمدادات مستلزمات الإنتاج على خلفية إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا في مدينة شنغهاي الصينية. وستصل مدة تعليق العمل الإضافية إلى 5 أيام في الفترة من 25 مايو الحالي إلى 3 يونيو المقبل وتشمل 16 خط إنتاج في 10 مصانع.