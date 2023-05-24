صندوق النقد الدولي: مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري الأعلى خليجيا

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أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري، هي الأعلى خليجيا.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأربعاء، عن جورجيفا، قولها إن التنويع الاقتصادي الذي أنجزته دولة قطر في السنوات الماضية بدأ يؤتي ثماره.

وأضافت أن دولة قطر مثال لامع للإصلاحات الاقتصادية القوية التي تؤدي إلى نمو متنوع.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني افتتح أمس الثلاثاء، منتدى قطر الاقتصادي 2023، بالتعاون مع بلومبرج، والذي ينعقد تحت شعار "قصة جديدة للنمو العالمي".