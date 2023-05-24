الأمم المتحدة: الوكالات الإنسانية تبذل جهودا لتوفير مواد الإغاثة لأكثر من 4 ملايين شخص في السودان

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الوكالات الإنسانية، وبعد اتفاق وقف إطلاق النار في السودان، تستعد لإرسال نحو 168 شاحنة محملة بالمساعدات؛ للوصول إلى أكثر من 4 ملايين شخص بمختلف أنحاء السودان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قال ستيفان دوجاريك "إن الظروف الحالية لا تسمح بالقيام بعمليات إنسانية واسعة النطاق، وعلى الرغم من التحديات، توسع الأمم المتحدة وشركاؤها عمليات الإغاثة في بعض المواقع في السودان، وقد تمكن برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى 500 ألف رجل وامرأة وطفل في عدة ولايات بالغذاء والمساعدات التغذوية منذ استئناف عملياته في الثالث من الشهر الحالي".

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تدعم وزارة الصحة السودانية في الحفاظ على خدمات التحصين بأنحاء البلاد، وبحلول السادس عشر من مايو تم إرسال إمدادات تحصين لنحو 244 ألف طفل من العاصمة (الخرطوم) إلى 7 ولايات، كما وفرت اليونيسف نحو 1500 عبوة غذائية علاجية جاهزة للاستخدام لملجأ في الخرطوم يواجه فيه 200 طفل نقصا حادا في الغذاء.