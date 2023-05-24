روسيا: الدخان الكثيف قرب جسر القرم من مناورة عسكرية وليس هجوم

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قالت السلطات في موسكو إن الجسر الذي يربط بين الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا بالقولة في عام عام 2014 مغلق أمام حركة السيارات بسبب مناورات عسكرية.

وقال سيرجي أكسيونوف، حاكم القرم المعين من قبل موسكو، عبر قناته على تطبيق تيليجرام، اليوم الأربعاء: "جسر القرم مغلق بسبب مناورات يتم تنفيذها في المنطقة".

وأثارت صور سحب دخان كثيفة بالقرب من الجسر تكنهات تتعلق بهجوم جديد على الجسر. وفي أكتوبر الماضي، تضرر الجسر بشدة في انفجار وجه صفعة قوية للكرملين.

وقال أكسيونوف إنه يتعين على المواطنين الوثوق في "مصادر المعلومات المؤكدة فقط" بسبب الشائعات عن وقوع هجوم.

وذكرت هيئة بناء الطرق الإقليمية إنه تم فتح الجسر مجددا أمام حركة السيارات.

والجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا، هو الأطول في أوروبا.