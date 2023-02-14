وكيله: سيف جعفر اقترب من التجديد مع الزمالك

قال حازم فتوح وكيل أعمال سيف فاروق جعفر مهاجم نادي الزمالك، إن اللاعب اقترب من تجديد عقده مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فتوح في تصريحات تليفزيونية: "لم أعقد أي جلسات مع نادي بيراميدز من أجل التفاوض على سيف جعفر".

وأتم: "اللاعب لديه عرض رسمي من نادٍ إماراتي، ولكن الأولوية لنادي الزمالك حتى الآن، وسوف يتم عقد جلسة جديدة لتجديد عقده".

يُذكر أن فريق الزمالك تعادل مع نظيره الداخلية، في المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد مساء الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الممتاز.