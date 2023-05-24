الجامعة العربية: احتفالية بيروت عاصمة الإعلام العربي جاءت في أجواء واعدة

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي، إن تنظيم احتفالية "بيروت عاصمة الإعلام العربي"، يأتي في أجواء إيجابية وواعدة، مؤكدا أنها تندرج في سياق بلورة قرار الدورة (47) لمجلس وزراء الإعلام في 2016 للدفع بالتعاون الإعلامي في نطاق أهداف وتوجهات الجامعة العربية.

وأضاف خطابي، في كلمته اليوم خلال حفل إطلاق فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023"، أن الاحتفال مناسبة للسير قدماً بهذا النهج التشاركي، وفرصة مشجعة كذلك لتعزيز روح التعاون والحوار بين مكونات الإعلام اللبناني ذو السجل الحافل بالعطاء الخلاق والالتزام والاحترافية مثمناً، هنا الإسهامات المقدرة لكافة الفاعلين الإعلامين واستعدادهم للانخراط في مد جسور التواصل والتقارب والاستثمار الأمثل للقواسم المشتركة داخل منطقتنا العربية.

وعبر السفير خطابي، عن سعادته لتمثيل جامعة الدول العربية في حفل بيروت عاصمة للإعلام العربي 2023 تحت شعار "هنا بيروت".

وأوضح أن بيروت برهنت في كل الظروف أنها رمزاً للشموخ والتحدي عصية على الصعاب والنوائب.

وأشار إلى أن قرار مجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة في يونيو 2021 بشأن اختيار بيروت، عاصمة للإعلام العربي، جاء في نطاق التضامن الثابت مع لبنان إثر الانفجار التراجيدي لمرفأ بيروت الذي اهتزت له مشاعر الجميع.

وأشاد بجهود المؤسسات الداعمة معتبراً أن هذا المشروع الطموح من المبادرات العملية التي تسعى للنهوض بالإعلام العربي وتطويره عبر تكريس الانفتاح على التجارب الوطنية، وإبراز خصوصيات وتنوع وثراء المدن العربية على غرار دورات السنوات المنصرمة بدءًا بالقدس، العاصمة الدائمة للإعلام العربي، معتبرا أن لها مكانة وجدانية وروحية متفردة في قلوب العرب ثم بغداد والرياض ودبي وطرابلس الليبية.

