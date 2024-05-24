نتنياهو: نبذل كل ما في وسعنا لاستعادة الأحياء والأموات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن "لدينا واجبا وطنيا وأخلاقيا لبذل كل ما في وسعنا لإعادة المخطوفين الأحياء والأموات وهذا ما نقوم به".

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن فرص استعادة "المخطوفين" الإسرائيليين من قطاع غزة تتضاءل يوميا، داعيا الحكومة للقيام بكل ما من شأنه تأمين إطلاق سراحهم، وفقاً لما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال انتشال جثامين ثلاثة من المحتجزين في غزة، موضحاً أن الانتشال تم في جباليا بالتعاون مع الشاباك ووحدة ياهالوم.

وأضاف جيش الاحتلال أنه يواصل "عملياته العسكرية والاستخبارية من أجل استعادة المخطوفين كافة"، على حد قوله.