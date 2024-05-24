إستونيا تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي على خلفية حادث حدودي

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استدعت إستونيا، القائم بأعمال السفير الروسي في تالين على خلفية إزالة العلامات الحدودية العائمة التى تعرف أيضا باسم الشمندورات البحرية وتحدد الطريق الملاحي في نهر نارفا الذي يفصل بين البلدين.

وخلال المحادثة التي تمت اليوم الجمعة، تم إبلاغ الدبلوماسي الروسي أن مثل هذه الخطوات "استفزازية وغير مقبولة"، وفقا لوزير الخارجية مارجوس تساكنا.

وتطالب إستونيا بتفسير لإزالة العلامات الحدودية وإعادتها على الفور.

ومأزال خفر السواحل الروسي مساء أمس الخميس 24 عوامة بحرية تطفو في نهر نارفا، كانت تستخدمها إستونيا لتحديد مسار حركة الشحن البحرى .

ويمثل نهر نارفا الحد الفاصل بين الدولتين المتجاورتين والحدود الخارجية الشرقية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).



