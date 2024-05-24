القبض على شاب في ألمانيا للاشتباه في تخطيطه للهجوم على كنيس يهودي

ألقت السلطات الألمانية القبض على شاب - 18 عاما من مدينة فاينهايم بولاية بادن-فورتمبرج للاشتباه في قيامه بالتآمر لارتكاب جرائم قتل.

وأعلن مكتبا الادعاء العام في كارلسروه وشتوتجارت والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في الولاية اليوم الجمعة أنه يُشتبه في أن الشاب تبادل الأفكار مع شخص آخر حول هجوم بسكين على زوار كنيس يهودي في مدينة هايدلبرج.

وقالت السلطات في بيان: "كان الهدف المقصود هو قتل زائر أو أكثر في الهجوم على الكنيس، يعقبه موت استشهادي للشخصين برصاص قوات الأمن".

ووفقا للبيانات، فإن الشاب المقبوض عليه ألماني-تركي يبلغ من العمر 18 عاما.

وتأتي القضية على خلفية عملية للشرطة في باد فريدريشسهال في الثالث من مايو، عندما فتشت السلطات منزل شاب - 24 عاما للاشتباه في إعداده لعمل خطير من أعمال العنف من شأنه أن يعرض الدولة للخطر.

ووفقا للشرطة، أخذ الشاب فجأة عدة سكاكين مطبخ أثناء عملية التفتيش وهرب إلى الخارج عبر نافذة، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليه.

وبدلا من إلقاء السكاكين جانبا، تعمد إلقاء سكين على أحد رجال الشرطة والركض نحوه، فأطلق الشرطي عليه النار.

ويقبع الرجل في السجن على ذمة التحقيق بعد توجيه اتهامات إليه بالشروع في القتل وبالاعتداء على قوات الشرطة.

وعندما تم تقييم الأدلة، اتضح أن المتهم على اتصال بالشاب - 18 عاما من فاينهايم، والذي يُشتبه في أن الرجل - 24 عاما، تبادل معه أفكار في أبريل الماضي حول هجوم محتمل بسكين على زوار كنيس يهودي في هايدلبرج.

وفتشت الشرطة منزل الشاب - 18 عاما في 18 مايو الجاري وألقت القبض عليه، وهو رهن الاحتجاز الآن.

ووفقا للبيانات، لم تكن هناك مؤشرات على وجود أي خطر وشيك على زوار الكنيس.