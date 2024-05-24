دويتشه بان تقلص قائمة المشترين المحتملين لشركة الخدمات اللوجيستية التابعة لها

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قلصت شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان قائمة المشترين المحتملين لشركة التوريد والخدمات اللوجيستية التابعة لها "دي بي شينكر" إلى أربعة مشترين، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الصفقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.

وقالت المصادر إن المشترين المحتملين يتضمنون مستثمرين في الأسهم الخاصة وشركات من أوروبا والشرق الأوسط.

وعرضت دويتشه بان "دي بي شينكر" للبيع وطلبت عروضا غير ملزمة لشراء الشركة.

وسيتم الآن إطلاع المشترين المحتملين الأربعة على المزيد من المعلومات التفصيلية عن عمليات "دي بي شينكر" وبياناتها المالية قبل الخطوة التالية وهي إرسال العروض الملزمة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل العروض غير الملزمة، بما في ذلك المبالغ المعروضة لشراء "دي بي شينكر" حتى اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر مطلعة على الصفقة أن العروض التي تلقتها الشركة حتى الآن جذابة وقد تجعل بيع شركة الخدمات اللوجيستية مجديا من الناحية الاقتصادية لدويتشه بان.