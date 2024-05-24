 خروج رئيس التشيك من المستشفى بعد علاجه من إصابة أثناء قيادته دراجة نارية - بوابة الشروق
الجمعة 24 مايو 2024 2:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

خروج رئيس التشيك من المستشفى بعد علاجه من إصابة أثناء قيادته دراجة نارية

براغ - د ب أ
نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 2:05 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 2:05 م

خرج رئيس التشيك، بيتر بافيل، من المستشفى، في أعقاب تعرضه لحادث طفيف خلال قيادته دراجة نارية، أمس الخميس، طبقا لما أعلنه مكتب الرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وكان مكتب الرئاسة فى التشيك، قد أعلن في بيان ، أمس الخميس إصابة الرئيس بيتر بافيل أثناء قيادته دراجة نارية بإصابات ليست خطيرة،لكنها ستتطلب خضوعه للمتابعة لفترة قصيرة في المستشفى العسكري المركزي في براغ.

وردا على سؤال لوكالة الانباء التشيكية "سي تي كيه "، أكدت المتحدثة باسم المستشفي العسكري المركزي جيتكا زينكي، أن المستشفى استقبل الرئيس وعالجه.

وخرج رئيس التشيك صباح اليوم الجمعة. وذكر فريق الرئيس إن جدول أعماله للأسبوع المقبل، سيبقى بدون تغيير، بما في ذلك زياراته المقررة إلى الخارج، حسب "راديو براغ" التشيكي اليوم الجمعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك