لازاريني: مخطط الإمداد الإسرائيلي المقترح في غزة لن ينجح

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن مخطط الإمداد الإسرائيلي المقترح في غزة لن ينجح.

وقال لازاريني، في منشور أوردته الأونروا على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم: "ليس من الممكن لمنظمة إنسانية تحترم حقا المبادئ الإنسانية الأساسية أن تلتزم بمثل هذا المخطط".

وأضاف: "لا أعتقد أن مثل هذا النموذج سينجح، ويبدو أن هذا النموذج قد وضع أيضا؛ لدعم هدف عسكري أكثر منه قلق إنساني حقيقي".

وتسعى إسرائيل، إلى فرض آلية بديلة لتوزيع المساعدات عبر مراكز تخضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي من شأنه إقصاء فئات واسعة من السكان، لا سيما ذوي الإعاقة وكبار السن عن تلقي المساعدات الضرورية.

وحففت سلطات الاحتلال، من حصارها على المساعدات الإنسانية، الذي استمر قرابة 3 أشهر، في بداية الأسبوع، لكن من وجهة نظر الأمم المتحدة فإن المساعدات التي تم السماح بدخولها غير كافية.

واستأنفت بعض المخابز في دير البلح وسط قطاع غزة، وفي خان يونس جنوب القطاع، مؤخرا توفير الخبز باستخدام الطحين الذي تم تسليمه.

ومع ذلك، يحذر عمال الإغاثة، من أن كميات المساعدات التي وصلت لا تكفي إطلاقًا.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن نحو مليوني شخص معرضون لخطر الجوع الشديد والمجاعة في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية.