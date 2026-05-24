أشاد محمد أبو تريكة بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن الكلمات تعجز عن وصف ما يقدمه من مستويات استثنائية، سواء مع ناديه ليفربول أو المنتخب الوطني

قال محمد أبو تريكة، عبر شبكة «بي إن سبورتس»، إن الكلمات تعجز عن وصف النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن الحديث عنه يجب أن يكون بنفس المكانة التي يُذكر بها كبار اللعبة.

وأوضح أبو تريكة أنه عند المقارنة بين صلاح وكل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، يحصل النجم المصري على قدر أقل من التقدير، رغم استحقاقه الحديث عنه بنفس المستوى.

وأشار إلى أن الفوارق في عدد الجوائز الفردية، وعلى رأسها الكرة الذهبية، لا تنتقص من قيمة صلاح، رغم عدم وصوله إلى نفس أرقام ميسي ورونالدو في عدد مرات التتويج، مؤكدًا أنه يظل لاعبًا عظيمًا وأحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم.