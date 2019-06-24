أمهات المختطفين اليمنيين تستنكر الاعتداء على معتقلي سجن بئر أحمد في عدن

استنكرت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، مساء اليوم الاثنين، "الاعتداءات المتكررة" بحق المعتقلين في إحدى السجون بمحافظة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت الرابطة في بيان صحفي :"نستنكر الاعتداءات المتكررة واللاإنسانية بحق أبنائنا المعتقلين البالغ عددهم 72 معتقلًا داخل سجن بئر أحمد في عدن من قبل مدير السجن وجنوده دون وجه حق".

وذكرت الرابطة، أن إدارة السجن اعتدت على المعتقلين خلال الأيام الماضية بعصب أعينهم وتقييد أيديهم وضربهم الشديد في ساحة السجن، "كما قاموا بحلق رؤوسهم، ورفض إدارة السجن الإفراج عن 16 معتقلًا صدرت أوامر من النيابة بالإفراج عنهم".

وطالبت أمهات المختطفين، وزير الداخلية والنائب العام بتمكين المعتقلين تعسفيًا من حقوقهم الإنسانية والقانونية، والإفراج عن المعتقلين الذين صدرت أوامر بالافراج عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق إدارة السجن.

كما طالبت الأمهات بإظهار المخفيين قسرًا وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية.

وتدير سجن بئر أحمد، قوات تتبع ما يسمى بالحزام الأمني، وهي قوات أنشأت خلال الحرب، بدعم من الإمارات، الدولة الثانية في التحالف العربي.

يذكر أن تقارير لمنظمات دولية ومحلية، قد اتهمت قوات الحزام الأمني، بإدارة سجون سرية في مدينة عدن من ضمنها "بئر أحمد"، وارتكاب انتهاكات كبيرة بحق المعتقلين.