إصابة 19 شخصا في تصادم 4 سيارات بوادي النطرون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 19 شخصا جراء تصادم 4 سيارات (2 ميكروباص و2 ملاكي) على الطريق الصحراوي الكيلو 113، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء عبدالغفار الديب رئيس مباحث المديرية، بوقوع تصادم على الطريق الصحراوي (القاهرة - الإسكندرية)، وانتقل النقيب محمد المرشيدي معاون مباحث قسم شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين تصادم 4 سيارات (2 ميكروباص، و2 ملاكي) على الطريق الصحراوي الكيلو 113؛ ما أسفر عن إصابة 19 شخصا بجروح متفرقة في الجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون المركزي للعلاج، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.