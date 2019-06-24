التحالف العربي: سندمر قدرات تسليح الميليشيات الحوثية برا وبحرا وجوا

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي اليوم الاثنين أن التحالف ، الذي يضم عددا من الدول، سيقوم" بتدمير قدرات تسليح الميليشيات الحوثية برًّا وبحرًا وجوًّا"، مشيرا الى أن الميليشيات تلقت أسلحـة نوعية وليست بدائية من إيران عبر التهريب.

وقال العقيد المالكي "إن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها (جنوب غرب) المملكة يوم 12 حزيران/يونيو الجاري من نوع "كروز" إيراني الصنع".

واستطرد المتحدث باسم التحالف العربي قائلا "إن الميليشيات تتخذ من المواقع السكنية مقرا لتفخيخ الطائرات المسيرة وتحفر خنادق وتبني تحصينات بالحديدة في انتهاك لاتفاق ستوكهولم".

كما نوه العقيد المالكي إلى أن التحالف استهدف معسكر الصباحة في صنعاء وبداخله خبراء أجانب من دول إقليمية، فضلا عن استهدافه مواقع لتفخيخ الطائرات المسيرة في صنعاء، مشيراً إلى أن التحالف يحرص في استهدافه لتلك المواقع على تحييد المدنيين.

وأوضح المالكي أن الميليشيات مزودة بقدرات نوعية من صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار وقوارب مفخخة، مشيرا إلى أنه تم "استهداف معسكر تدريب للميليشيات الإرهابية في منطقة زمار اليمنية، فضلًا عن منظومة اتصالات ومجمع مخازن يتبعها".

وألمح المالكي" إلى الجهود المبذولة لتقليل الأضرار الجانبية للعمليات، لافتًا إلى اعتراض طائرة إيرانية قبل وصولها المجال الجوي للمملكة العربية السعودية، منوهًا بأن إحدى طائرات الميليشيا التي هربها النظام الإيراني، تم تدميرها فوق محافظة صعدة.