إخلاء بلدة في كازاخستان وسط انفجارات بمستودع للذخيرة

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ذكر الإعلام الرسمي في كازاخستان أنه تم إخلاء بلدة في جنوب البلاد اليوم الاثنين وسط انفجارات في مستودع للذخيرة خلال حريق في المنشأة.

وقال ساكن كالكامانوف، وهو مسؤول محلي كبير، في بيان إن 16 شخصا أصيبوا بجروح في الحادث. ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه تم نقل سكان بلدة أريس لمسافة 50 كيلومترا بعيدا عن المنطقة. وتم تصوير عمود برتقالي من النار والدخان يتصاعد من المستودع.

وأمر الرئيس قاسم جومارت توكاييف وزيري الدفاع والداخلية ورئيس إقليم تركستان بـ "اتخاذ تدابير عاجلة للتخلص من آثار تفجيرات الذخائر".

وقال توكاييف في بيان: "من الضروري ضمان سلامة السكان وتحديد سبب الانفجارات".

كما ذكر الإعلام الرسمي أن وزير الدفاع نورلان يرميكباييف توجه إلى المنطقة للإشراف شخصيا على جهود الطوارئ.