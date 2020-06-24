ابنة رجاء الجداوي: لما كنت أقولها مفيش أمل كانت تقولي «يُحيي العظام وهي رميم»

نشرت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، منشورًا أعربت فيه عن أمنياتها بالشفاء العاجل لوالدتها التي تمر بحالة صحية غير مستقرة جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت مختار في تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لما كنت أقول لمامي خلاص مفيش أمل، تقولي متقوليش كده ولا تعلمي يا أميرة.. ربك قادر، يحيي العظام وهي رميم.. دي ثقتها دايما فيك يارب".

وأكد مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، أول أمس الاثنين، أن حالة الفنانة رجاء الجداوى غير مستقرة بعد نقلها من جهاز CPAP لضخ الأكسجين إلى جهاز التنفس الصناعى الحنجري "الاختراقي"، مضيفا أنها في حالة حرجة وغائبة عن الوعي وحالتها لم تتحسن أو تتدهور مع انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

وأوضح المصدر أن الأمر تخطى مرحلة العلاج من فيروس كورونا الذى لاتزال تعانى منه إلى التهاب شديد فى الرئة ما دفع الفريق المعالج إلى وضعها على جهاز التنفس الصناعي، موضحًا أن قوة الفيروس تمكنت من حدوث تلك المضاعفات ومهاجمة الجهاز المناعي خاصة مع عامل تقدم السن الذي يؤثر في الاستجابة للعلاج.

وتواصل الجداوى تلقى العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية منذ نحو شهر وأجريت لها 3 مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس، وحصلت على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين.

ونُقلت إلى العناية المركزة في 2 يونيو الماضى بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.