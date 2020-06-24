إيطاليا: تسجيل 190 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إيطاليا، اليوم الأربعاء، 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 122 إصابة أمس الثلاثاء، بحسب ما أعلنته هيئة الحماية المدنية في بيان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة اليوم يتماشى مع متوسط أعداد الإصابات التي سجلتها البلاد خلال الأيام السبعة الماضية، وهو 190.

كانت إيطاليا سجلت أعلى معدل للإصابات اليومية بالفيروس بواقع 6557، يوم 21 مارس . ووصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 239 ألفا و410 حالات منذ نهاية فبراير الماضي.

وبلغ نصيب إقليم لومباردي بشمال إيطاليا 88 من حالات الإصابة الجديدة، حوالي 46 في المئة.

وجرى مراجعة حالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا في إقليم ترينتو، ليصل إجمالي الوفيات في أنحاء البلاد إلى 34 ألفا و644 وفاة، بعدما أعلن أمس الثلاثاء أن الإجمالي وصل إلى 34 ألفا و675 وفاة.

وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، أوضحت هيئة الحماية المدنية أن 30 شخصا فارقوا الحياة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.