أصدر محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بيانا يتمنى فيه الشفاء العاجل للسيدة جيهان السادات، التي تمر بحالة صحية حرجة هذه الأيام، أودعت على إثرها أحد المستشفيات

وقال السادات في بيانه: سلامتك يا أم الأبطال.. هكذا لقبها أسر شهداء حرب أكتوبر ومصابى العمليات الحربية نظرا لجهدها الكبير وما قدمته لرعايتهم وتعويضهم من خلال مشروعات كثيرة كالوفاء والأمل وقرى الأطفال ( SOS ) وغيرها من المشروعات التي تبنتها.

سيدة أولى بمعنى الكلمة استطاعت أن تفى بواجباتها الأسرية وتقوم بدورها الإجتماعى والإنسانى كزوجة رئيس في مشهد لم يعتاده المصريين في هذا الوقت فقابله البعض باستحسان وفخر وإنتقده البعض الآخر بل وتجاوز في حقها ولكنها بالرغم من كل ذلك ضربت نموذجا فريدا من العطاء والتسامح والبساطة والتواضع.

كانت من الصلابة والقوة أن تتحمل رحلة وتجربة مشقة وكفاح مع الرئيس السادات منذ بداية حياته وحتى يوم استشهاده وكانت له خير سند وداعم ونموذجا مبهرا للزوجة وللأم.

تحية من القلب لها في محنتها. داعين الله لها بالشفاء وتمام العافية. والتاريخ لن ينسى دورها مع رائدات مصريات آخريات كان لهم السبق في الدفاع عن المرأة وحقوقها ومساواتها وفتح آفاق جديدة لها في المستقبل.

وستظل مواقفها الداعمة للدولة المصرية في مراحل عديدة فارقة في عمر الوطن خير شاهد على مسيرة رائعة حافلة بالعطاء والتضحيات.. سلامتك يأم الأبطال.