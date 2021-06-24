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أكد مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، الحاجة الملحة لسحب المقاتلين الأجانب من ليبيا، وأهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، معلنا دعم الاتحاد الإفريقي الكامل للسلطات التنفيذية المؤقتة في ليبيا.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، في برلين، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على هامش مؤتمر (برلين 2)، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأعرب المفوض الإفريقي - عبر حسابه على (تويتر) - عن تطلع الاتحاد الإفريقي لبناء علاقات أقوى وأوثق مع الاتحاد الأوروبي.

وقال "أديوي" إنه أجرى مناقشات مثمرة اليوم مع أنيت ويبر، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعينة حديثًا للقرن الأفريقي.