بايدن يجتمع بأعضاء مجلس الشيوخ للاتفاق على خطة الاستثمار في البنية التحتية

يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، اجتماعا مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة إدارة بايدن لاستثمار 559 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية بالولايات المتحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن أعضاء في مجموعة الشيوخ العشرة المشاركين بشكل مباشر في المفاوضات مع البيت الأبيض أعربوا عن تفاؤلهم بقرب التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي.

وقال السيناتور الجمهوري روب بورتمان، أمس، بعد جولة محادثات مع ستيف ريتشي مستشار الرئيس بايدن وعدد من مساعدي الرئيس "نحن قريبون جدا جدا" من التوصل إلى اتفاق.

ورغم وجود بعض تفاصيل الخطة التي تتضمن مشروعات طرق وجسور وغيرها مازالت محل خلاف، قالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن المحادثات حققت تقدما كافيا نحو الاتفاق المحتمل لذلك دعا الرئيس المجموعة للاجتماع في البيت الأبيض اليوم للمشاركة في المناقشات شخصيا.

وأشار مصدر مطلع على المفاوضات إلى أن القيمة الإجمالية لخطة تحسين البنية التحتية انخفضت من 579 مليار دولار إلى 559 مليار دولار بعد استبعاد 20 مليار دولار كانت مخصصة لتمويل مشروعات شبكات الاتصالات فائقة السرعة واحتساب هذا المبلغ ضمن 65 مليار دولار كانت مخصصة لتمويل مشروعات الشبكات فائقة السرعة في الخطة الأصلية لمجلس الشيوخ.