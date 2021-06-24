البابا تواضروس: أشجع المواطنين على تلقي لقاح كورونا وعدم الاستماع للشائعات

ناشد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جميع المواطنين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال تواضروس، في تصريحات لبرنامج «غرفة الأخبار»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، إنه تلقى لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا في شهر مارس الماضي.

وأضاف أن هناك العديد من الجهود والأبحاث التي أجريت على جميع اللقاحات، مشيرًا إلى أن التنافس بين الشركات المنتجة لها أمر طبيعي، وذلك بعد أن صرفت الملايين من الدولارات عليها.

وطالب المواطنين عدم الاستماع لما وصفه بالشائعات الكاذبة التي يتم ترديدها عن اللقاح، قائلًا: «أنا وكل العاملين معنا تلقوا اللقاح، ونشكر الله، وأشجع المواطنين على تلقيه».