تحدثت أخصائية تغذية عن فوائد الفاصولياء بأنواعها، وما الذي يحدث للجسم في حال إضافتها للنظام الغذائي اليومي، محددة في الوقت ذاته الكميات المناسبة لتناولها بشكل دائم، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ففي مقابلة مع قناة "موسكو 24" التلفزيونية، تحدثت أخصائية التغذية الروسية، مارينا ماكيشا، عن الفائدة من إدراج الفاصولياء بالنظام الغذائي اليومي.

وقالت ماكيشا "تحتوي الفاصوليا البيضاء على أعلى كمية من الألياف الغذائية، ولها تأثير مفيد على الأمعاء، حيث تحافظ على توازن البكتيريا، والألياف الغذائية تساعد على إزالة السموم. كما أنها مسؤولة عن خفض مستويات الكوليسترول السيئ".

وأكدت في الوقت ذاته على الكمية اليومية الممكن تناولها على أن تتراوح بين 150-200 جرام في الوجبة الواحدة.

وأضافت: "الأشخاص الذين يعانون من الإمساك يحتاجون إلى تناول الفاصولياء بانتباه، والنظر في رد فعلهم الفردي، لأن هذه الألياف شديدة اللزوجة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع".

وعلى عكس الفاصولياء البيضاء، تحتوي الحمراء على نسبة عالية من البروتين، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة.

وتابعت أن "المحتوى العالي من البوتاسيوم والماغنيسيوم مفيد جدا لجهاز القلب والأوعية الدموية وللوقاية من الأمراض مثل اضطرابات ضربات القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية".

كما تحتوي الفاصولياء السوداء على عدد كبير من فيتامينات "ب" اللازمة لتنظيم الجهاز العصبي والنبضات العصبية. كما يوجد نوع من الفاصولياء يعرف باسم "بقلة الماش"، يحتوي على كميات كبيرة من النحاس، وهو ضروري للوقاية من شيب الشعر المبكر وعملية تكوين الدم الطبيعية، والزنك، وهو أمر مهم لجهاز المناعة وإنتاج الهرمونات الجنسية. وفي النهاية أشارت الأخصائية إلى دور الفاصولياء الخضراء في محاربة السمنة.