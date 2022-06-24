♦«ضد التاريخ»

مصطفى عبيد

الدار المصرية اللبنانية

2022

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ينبش هذا الكتاب فى الأحداث الماضية، طارحًا قراءات وافتراضات تُساهم فى تقديم رواية أخرى للتاريخ المصرى الحديث، وذلك من خلال طرح تساؤلات قد تُمثل اشتباكًا جديدًا مع التاريخ الرسمى، حيث يتساءل الكاتب ـ وفق معطيات عديدة ـ حول أسطورة مصطفى كامل الوطنية، المُحمَّلة بمبالغات لرسم صورة غير حقيقية لزعيم استثنائى، ويطرح الوجه الآخر للسياسى المخضرم اسماعيل باشا صدقى، والمُعاكس للصورة السائدة فى الكتابات التاريخية، فضلًا عن طرح السؤال الممنوع حول ما كان يُفترض أن يكون عليه محمد نجيب لو استمر فى السلطة كرئيس لمصر

بنات الباشا

نورا ناجى

دار الشروق

2021

storytel

انفجارٌ كبير فى مدينة صغيرة يُحدث ذبذبة على سطح الحياة.. مركز تجميل يضمّ حكايات عشر نساء يتحدثن عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة.

تقتحم نورا ناجى فى «بنات الباشا» عدة مناطق من المسكوت عنها فى مجتمعنا، بطريقة مكثفة وكتابة إنسانية عميقة، فى نصّ ثرى، مُفعم بالحيوية، مُتحدثة عن مجموعة من البنات، يعملن داخل محل لتزيين الشعر، تحت سُلطة «الباشا». وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل، مُتنقلة برشاقة وخفة بين الأحداث والأزمنة المختلفة.

تأخذنا الرواية من تفجير كنيسة فى طنطا، إلى الحرب السورية وما تلاها من أحداث، فضلًا عن نقل القارئ إلى داخل حياة كل فتاة، بدءًا من نشأتها، وصولًا إلى مسرح الرواية الذى يجمعهن.

عشر حكايات متخمة بالوجع والألم عن نساء، لا تملك إلا التعاطف معهن؛ باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر ويفتقد إلى الإنسانية إلى أبعد مدى.

ثلاثية غرناطة

رضوى عاشور

دار الشروق

1998

storytel

«تجعل حقائق التاريخ تنتفض أمامنا حارة دافقة». على الراعى

«إضافة قيمة إلى الرواية العربية» محمود أمين العالم

«اللغة فى غرناطة هى الذاكرة. ومن هنا هذا الاحتفاء الكبير بجلال اللغة ورصانتها وإيقاعها وشاعريتها ومن هنا هذا المعجم الواسع، ومتعدد المقاصد فى السرد والوصف معًا». لطيفة الزيات

«عندما تترك (الكاتبة) المجال لخيالها تكتب أدبًا حقيقيًا لم يخطه قلم من قبل». صلاح فضل

«تدخل بكتابة المرأة إلى مجال الرواية التاريخية ثلاثية ضافية، بعد أن ظلت ثلاثية نجيب محفوظ عملا فريدا فى هذا المضمار لسنوات طويلة». صبرى حافظ

«حين ينتهى المرء من قراءة غرناطة لابد أن تعتريه قشعريرة فى الروح». فريدة النقاش

♦«ذكريات محرمة»

نور عبدالمجيد

الدار المصرية اللبنانية

2017

storytel

((أنت لا تعرف ماذا تريد منك الحياة!! أنت لا تعلم أى الطرق إلى النجاة يقودك!! أنت فى كل الأحوال تغمض عينيك وتتبع قلبك.. قد ترى عيناك الدروب المرسومة.. لكن وحده قلبك الذى بين الحنايا يرى نهاياتها!! كل مع عليك أن تُنقى قلبك.. أن تُطهره.. وحين تضعك الحياة على مفترق الدروب السوداء... أغمض عينيك واتبع قائدك.. اتبع قلبك!! ثقتك ليست فى الاختيار أبدًا.. رجاءك كله فى طهر القائد ونقائه!!)).